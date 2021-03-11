工商舖市成交逐漸回升，再有投資者趁機放售重磅貨。其中西貢及紅磡一籃子舖位，最新合共以叫價3.58億元放售，料業主賬賺至少2.44億元。

中原工商舖馬振順指，該行新近獲業主委託出售兩巨舖，包括西貢福民路22至40號西貢苑地下一籃子商舖，總面積達7,434方呎，連租約以意向價約2.8億元放售，呎價約37,664元。據了解，物業目前由5組客承租，分別為連鎖超市、菜店、地產代理、手機維修店、工程公司等，每月合共租金收入約53萬元，以意向價計，租金回報約2.27厘。

資料顯示，上述舖位業主於2010年5月以8,800萬元購入，若以意向價2.8億元售出，賬面獲利1.92億元，物業10年升值2.1倍。

至於由同一業主持有的紅磡機利士南路9至21號源成大廈地下A至D號舖，面積約5,000方呎，最新亦以7,800萬元叫售，呎價約1.56萬元。舖位現由連鎖超市以月租15.2萬元，料租金回報約2.3厘。業主於2010年1月以2,590萬元買入舖位，以意向價7,800萬元計，料賬面獲利5,210萬元或2倍。

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