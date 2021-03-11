小米（1810）宣佈，今日通過不定期以最高總額100億港元於公開市場購回股份，回購於本月25日起開始進行。

此前，在去年6月23日，小米股東大會通過決議，賦予董事回購股份的一般性授權，數目不超過去年6月23日已發行股份總數的10%。根據上市規則，小米不得在今年2月23日至3月24日業績發佈日的期間買賣股份，因此該項股權回購將於禁止買賣期結束後不定期執行。

公告顯示，小米集團董事會認為，小米現有財務資源足以支持股份購回，並維持穩健的財務狀況。在「手機X AIoT」戰略推動下，小米進行回購表達了對業務現狀及前景的信心，料最終會為小米帶來裨益，為股東創造價值。

小米ADR換作港股跌1.96%，至每股21.422元。

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