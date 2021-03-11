恒指周四升478點，收報29,385點，主板成交2,152億元。港股通南向資金成交470億元，北水連續淨沽三個交易日後，今日終轉淨買45億元。其中，滬港通淨入14.8億元，深港通則淨入30.4億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、中芯國際（981）、中移動（941）等，北水成交介乎20億至53億元。

北水重新揼水新經濟股，淨買最多為騰訊，增倉13億元；股價升逾3%，收報680.5元。中國宏橋（1378）淨入12億元，該企宣佈配售最多2.43億股股份，用作雲南綠色鋁創新產業園及再生鋁項目後，今早股價曾插逾8%，低見10元，但在大媽強力護盤下，拗腰反彈1.8%，收報11.12元。

小米續淨入10.8億元，股價微升0.2%；微盟（2013）淨入近3億元，抽升13.6%；藥明生物（2269）淨入2.5億元，升7%。

惟美團仍不獲祝福，北水再淨沽6.5億元。電訊股亦有資金流走，中移動及中電信（728）各淨沽2.5億元、1.7億元，股價跌0.6%、1.4%。

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