美國傳統基金會在最新一期經濟自由度指數中，將香港剔出評級，並與澳門一起列入中國評分，瞬間將香港拉到107名，回到祖國的懷抱。香港政府當然第一時間彈出來，說出外國勢力、政治考慮云云，希望說服外人香港經濟仍然自由，但大家都心知肚明過去2年發生了什麼，而昨天積金局拒絕BNO簽證提早領取強積金，再次提醒我們香港這國際金融中心已逐漸失去私有產權制度的保護。

其實由國安法實施、指明有權力凍結相關人士財產的一刻開始，私有產權制度已開始崩壞，而許志峰匯豐銀行事件亦證明了這並不是杞人憂天。或許你起初認為自己不是政治人物，並不會燒到自己頭上，但積金局就話畀大家知，只要你政治立場不夠愛國走去移民英國，一樣唔准你拎走自己啲錢。哪如果你是愛國人士呢？是否就代表沒有風險？近期大陸就不停放風，指住屋問題是深層次矛盾，需要進行改革，甚至不惜觸及既得利益者。所謂既得利益者，九成九都是藍絲，但這並不是免死金牌，我相信不久將來大家就會見到政府強制收地、地產商無端捐地等事情發生，鬥地主從來都是他們的拿手好戲，在政治敵人死光後很容易成為下一個目標。

在這大環境下，再談經濟自由已無意義，各讀者現在財務上的最重要考慮，是如何保住自己財產的擁有權和使用權，當中包括把財產配置到安全的地方，因為觀乎鄰國的經驗，他們絕對有方法困住你的財產，所以大家趁現在就要行動，而那些已成人質的如強積金，就只能當買路錢送給牛鬼蛇神。

神仙丁

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