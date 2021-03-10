自GameStop 一疫後，Strong Hold變成股市界潮語，於是衍生出全倉派，支持Strong Hold手上的股份，漸漸形成抱團生態圈，決心一日不到目標價便如黃子華所說「升，唔放，跌，唔放」。

筆者作為一名全職投資者，平常真的比較少出現全倉而又Strong Hold的情況，只有部份長期投資倉位，當然性格使然，佔比比短炒倉位少，亦因有短炒倉位解決日常心癮，基本上對長期投資倉位的價格變動不聞不問，只是當一浪中略有斬獲便調撥部份盈利去長期持倉，相信如果自己以短炒一套方式，會因為股價上下波動而經常操作長期投資部份，應該會把組合弄得「四不像」，所以個人認為全倉最難的是要把股價波動和股份信仰分開，要逼自己做到和入血的是記得當初買入的原因和忘掉股價，只要原因沒有改變，那麼便不應比股價的波動影響。

但這和平常短炒常常提倡的止蝕心法完全背道而馳，短炒是求效率及求快，Strong Hold是求一擊必殺及求定，兩種武功同時鍛鍊必定走火入魔，所以筆者選擇眼不見為淨才可放任長線倉位不顧。

短炒方面，自己卻經常清倉，往往做到清倉這步時，要不是大市已到極端市況，贏得盤滿缽滿，要不是天氣不似預期，需要嚴守止蝕，兩種情況下都需要清空一下自己頭腦，不用被市場帶着情緒走動。另外，對中期趨勢的判斷亦是清倉的一大難點，以當下市況來計，多隻抱團股日彈十數巴仙是等閒之事，中期入市位要不靜待終極一跌，要不棄底追頂，當股價出現一頂高於一頂時，確認升勢才順勢追擊，都是考驗耐性和技巧。

灝昇

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