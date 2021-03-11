政府官地買少見少，發展商積極申請工廈改劃重建。荃灣深井海韻花園旁，深井陳記燒鵝旗下深井陳記廣場，去年年初向城規會申請改劃，由現時「政府、機構或社區」用途改劃成為「住宅(甲類)5」地帶，欲興建1幢19層高商住物業，最新規劃署不反對相關申請，料將於明日城規會審議通過。

相關地段地盤面積1.15萬方呎，以超過5.4倍地積比發展，興建1幢19層高商住物業，住宅樓面約4.87萬方呎，另外約1萬方呎非住宅樓面及超過7,800方呎老人中心及青年中心，總樓面約5.95萬方呎，涉及56個住宅單位。

另外長江製衣（0294）持有的新蒲崗大有街20至24號香港安全印刷大廈及長江製衣廠大廈，2019年底申請放寬地積比率，最新同樣獲得規劃署不反對申請。相關地段地盤面積2.58萬方呎，申請由12倍地積比放寬至14.896倍，計劃重建一幢29層高非污染性工廈，涉及總樓面超過38.4萬方呎。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！