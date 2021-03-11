豪宅市道持續熾熱，山頂文輝道地皮高價沽出，一及二手市場豪宅成交頻創新高。東半山老牌豪宅玫瑰新邨，市場錄一宗相連戶，買家以高達1.75億元承接個案，創下該屋苑歷史新高。

位於司徒拔道41A號的玫瑰新邨，已落成56年，總共240伙，這個逾半世紀豪宅，新近錄得破歷史紀錄成交。屋苑F座低層1及2室相連戶，實用面積5,664方呎，剛以約1.7億元沽出，實用呎價3萬元，創下屋苑新高。有指原業主原本於市場放盤，叫價2.3億元，最終減價達5,500萬元沽出。

原業主分別於2000年及2014年購入兩伙單位，前者以1,388萬元購入，後者以7,000萬元購入，共斥資8,383方呎持有兩伙，是次沽出，帳面達9,112萬元，升幅1倍。屋苑以實用率高達85%為其一賣點，先後持有物業名人業主眾多，如已故賭王何鴻燊二太藍瓊纓、前政務司司長陳方安生及其家族、立場新聞創辦人蔡東豪、藝人宣萱，堪稱名人屋苑。

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