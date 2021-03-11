台灣央行去年為減緩台幣升值，外滙干預規模激增至相當於1兆元台幣，已超越美國對於滙率操縱國的觀察指標。

據台灣央行昨日送交立法院的書面報告，去年台灣淨買滙達391億美元，較前一年的55億美元激增，且絶大多數集中在下半年。彭博依據台灣主計總處統計的名義GDP計算，去年淨買滙佔GDP比重約為5.8%，已超出美國對於貿易夥伴是否操縱滙率的其中一項指標。

台央行在報告中解釋稱，美聯儲去年推出空前的寬鬆貨幣政策以應對疫情，其外溢效果改變全球資本移動方向，使得台灣、新加坡及瑞士等小型經濟體面臨海量資本流入，故該地區淨買滙金額均大幅增加，以維持金融穩定。

央行在報告中強調稱，「小型開放經濟體的調節滙市，與美國實施量化寬鬆政策相同，均為達成央行法定職責的重要貨幣政策工具。」

美國財政部去年12月再次將台灣列入觀察名單，台灣央行總裁楊金龍當時顯出不想看美國臉色的態度，稱當滙市波動嚴重影響金融穩定時一定要調節，「有甚麼後果以後再說」。

在上一份涵蓋2019年下半至2020年上半的報告裡，台灣在對美國順差和經常賬盈餘兩項超標。而根據彭博計算2020年全年則是三項均超標：淨買滙佔GDP比重約為5.8%，經常賬順差佔GDP的14.1%，對美國貿易順差299億美元。

目前美國財政部採用的三項指標為在12個月內，央行淨買滙金額佔GDP比重達2%，經常賬盈餘佔GDP的2%，以及對美國貿易順差達到200億美元；若三項均達到門檻，便可能被貼上滙率操縱國標籤。

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