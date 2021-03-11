港交所（388）公佈委任周冠英為集團總法律顧問，將於4月19日履新。周冠英現時為國泰航空（293）集團總法律顧問及公司秘書；而國泰昨日（10日）公佈，周冠英辭任公司秘書，自4月19日起生效。

他將為港交所董事會及管理團隊提供戰略法律諮詢及意見，並主管港交所的法律及公司秘書事務部，以及負責監督整個集團的法務職能，包括倫敦金屬交易所（LME）及 LME Clear 的有關團隊。他將向港交所代理集團行政總裁戴志堅匯報，並成為集團管理委員會成員。

此前，曾擔任多家國際律師事務所的合夥人，包括達維律師事務所、年利達律師事務所，以及司力達律師事務所。擁有香港、英格蘭和威爾斯的執業事務律師資格，亦擁有美國紐約州的執業律師資格。

戴志堅表示，他擁有廣泛而豐富的法律事務經驗，對企業財務和資本市場亦具備專業知識，「我們期待他加入港交所的團隊，為公司帶來寶貴的貢獻。」

周冠英表示，「我很高興能夠加入港交所這個極具標誌性的香港金融機構。我非常期待與大家攜手應對未來的機遇和挑戰，支持港交所持續發展的業務，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。」

港交所午後升幅擴大，現升19元或4.3%，報463.8元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！