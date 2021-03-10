【本報訊】騰訊過往不斷投資大量科技企業，在後疫情時期、市場對新經濟股的追捧下，持股市值暴升，成為了騰訊最亮麗的金蛋。惟有外媒調查發現，騰訊正開始出售當中股份以兌現盈利。按統計其持有逾100間公司少數股權、未實現收益達到1,200億美元（約9,360億港元），若減持對相關股份價格構成重大壓力。

據外媒《The Information》報道，去年底騰訊在上市公司所持股份，不包括附屬公司騰訊音樂和閱文（772），總價值約1,840億美元（約14,352億港元），較2019年底640億美元增加了一倍以上。報道指，騰訊共持有近1,200間公司的股份，其中大約有100間是上市公司。

有熟悉騰訊的戰略人士指，騰訊正開始出售投資股份以兌現盈利。騰訊的著名獲利投資之一，莫過於2017年3月斥17億美元購入Tesla 5%股份，但一年後持股比例降至0.5%以下。如騰訊持股至去年底，價值將達到340億美元左右，為騰訊帶來數十億美元利潤。

持有美團拼多多等巨企

本報整理資料，發現其投資不乏中美上市的大型股份，其中騰訊音樂和及閱文價值大約2,340億元，而正在合併的虎牙鬥魚約值370億元。另外亦持有美團（3690）17.9%、拼多多16%、快手（1024）17.7%、京東（9618）17.8%、Snap 10.4%、貝殼找房16.5%、蔚來汽車11.5%、Bilibili 12.4%及富途控股28.1%，價值已超過12,200億元。此外，騰訊去年亦投下數百億元收購科技及遊戲相關企業，包括投下35億美元私有化搜狗，以及動用逾百億私有化樂遊科技。

以上投資相信均由騰訊投資部主理，而該部門的歷史最早可追溯至現任騰訊總裁劉熾平加入騰訊時期，並在2008年正式成立，主力收購一些在技術、業務及內容上與騰訊相結合，以及能增加公司盈利空間的對象，在建立戰略投資價值之餘，也看到財務投資價值。

Bernstein高級分析師Robin Zhu指，雖然騰訊投資新興公司的能力得到了認可，但大多數人只關注核心收益的增長。而騰訊避免直接收購，傾向於收購這些公司的少數股權，避免企業被收購後失去動力。