摩根大通亞洲私人銀行首席執行官關金星接受傳媒訪問表示，《港區國安法》落實後，為香港帶來極大不確定因素，加上疫情肆虐，前景更難以預測。她看到不少客戶對其資產配置有急切的調配需求，她亦建議客戶應該在此時此刻盡量把財富作多元化安排，分散風險。

媒體Citywire Asia就有關香港近期局勢，查問關金星有關投資者的取態，她形容不但個人和家族客戶，甚至企業客戶，在過去12個月都對生意、投資、承繼（Succession planning）等有殷切的關注，尤其疫情導致各國封關滯留，大家都對其財富和生意能否延續抱有極大顧慮，「財富承繼規劃相當複雜，而且需時策劃，但過去12個月，很多客戶都找我們坐下，詳問應該要如何開始計劃。」

摩根大通亞洲的總部位於香港，有見各大行正部署撤出香港，亦有指富豪正把財富搬離香港，關金星則指客戶的確有很大顧慮，認同各人的財富應作多元化安排，但他們集團則暫未有相關撤出計劃。她認為香港目前投資市場仍強勁，美股及中港股市都是相當重要的市場，而且香港IPO市場亦熱烈，未來他們續會投資香港。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！