滙豐控股（005）宣佈最新人事變動，委任現年51歲的段小纓為獨立非執行董事，2021年9月1日起生效。段小纓亦將獲委任為集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員。

段小纓曾為美國通用電氣公司高級副總裁，以及該企國際業務總裁兼首席執行官，負責推動通用電氣在中國、亞太區、印度、中東、非洲及拉丁美洲的業務增長。她現時擔任安盛及賽諾菲（Sanofi）的獨立非執行董事，有關委任分別自2018年及2020年起生效。

滙豐集團主席杜嘉祺表示，非常高興並熱切歡迎段小纓加入董事會，並稱香港及中國內地是滙豐具最重要策略意義的兩大市場，段小纓於兩地業務知識廣博、經驗深厚，定將進一步加強對董事會事務的討論及監察。

滙控又宣佈，卡斯特及苗凱婷不擬於2021年5月28日舉行之本公司股東周年大會上尋求重選連任，二人將於股東周年大會結束時正式退任董事。苗凱婷退任董事，意味她亦將卸任集團美國附屬公司北美滙豐控股有限公司主席一職，並將主席職務交予傅偉思。

滙控股價升0.58%，現報46.85元。

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