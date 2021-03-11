雖然疫苗暫時仍在試驗階段，但本港疫情逐漸緩和，加上近期樓市氣氛熾熱，戴德梁行指樓價已見底，預料今年第二季住宅樓市反彈5%，但由於失業率持續高企，加上近期有大型企業結業，因此擔憂下半年樓市走勢仍然有不穩定因素。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻指，本港住宅物業市場反彈速度較預期快，儘管香港被華爾街日報及美國傳統基金會，從具全球權威性的經濟自由度指數中剔除，但他認為只是個別機構評級，而且經濟自由度對投資者影響有限，房地產投資主要著重於稅率、外匯及美元與港幣掛鉤等因素，直言「最主要都係為賺錢」，更指「何況香港自由都冇變」。

至於，下半年住宅物業走勢，由於本港失業率高企，1月份失業率高達7%，而且上升速度快，近期又再有大型企業結業，擔心下半年仍然會有結業的情況，下半年樓市成要觀察。

戴德梁行香港資本市場部執行總裁高偉雄指，近期豪宅成交增多，然而事實上發展商會於通關後，才正式開售超級豪宅項目，屆時國內客人蜂擁而至，相信成交量會有更大增幅。另外，港府去年年底取消非住宅物業雙倍印花稅，加上近期推行標準金額，都對工商物業帶來正面訊息，預計來季會有更正面趨勢。

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