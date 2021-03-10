【本報訊】受疫情打擊，內地連續兩個月輕微通縮。中國統計局公佈，本年2月全國居民消費價格（CPI）按年下降0.2%，較上月收窄0.1個百分點。當中食品價格下降0.2%，非食品價格下降0.2%，消費品價格下降0.3%，服務價格下降0.1%。1至2月平均CPI按年降0.3%。

PPI按年升1.7%

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享分析指，內地錄得通縮，主要受豬肉價格及食品價格下跌所拖累，「另外，年頭春節好多外省工人冇返鄉，內地亦唔鼓勵消費，令到CPI呈現負增長」。他又推測，通縮只屬臨時性，對整體經濟影響不大，而近期內地工業等經濟數據、進出口數據及生產物價指數表現不錯，故此人民銀行亦不會輕舉妄動改動貨幣政策，但今年內加息可能性將大減。

事實上，內地食品價格由上月上升1.6%轉為下降0.2%。食品受去年同期高基數影響，豬肉價格下降14.9%、雞肉和鴨肉價格分別下降8.7%和2.6%，降幅均有收窄；羊肉、水產品和雞蛋價格分別上升7.5%、5.9%和4.3%，升幅均有擴大。

至於內地上月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升1.7%，升幅較1月擴大1.4個百分點，連升兩個月。統計局城市司高級統計師董莉娟指，國際原油價格續升，亦帶動石油相關行業價格向上，國內需求及國際金屬類大宗商品價格上升，令金屬相關行業價格向上。

另外，人行公佈，內地今年2月新增貸款為1.36萬億元（人民幣．下同），多過預期的預估為9,500億元。社會融資規模增量為1.71萬億元，比上年同期多8,392億元，預期為9,100億元。