《華爾街日報》發文打臉財政司司長陳茂波，香港網民一致叫好，有留言說「我哋都已經接受咗現實，準備移民。香港政府仲未接受現實，以為自己真係管治緊香港咩？」，亦有留言指「我唔明點解香港政府要如此在意國際對香港嘅睇法。」建議陳茂波求助中國，增設「孔子經濟排名指數」，香港或有機會登上第一。

這篇打臉文章狠批陳茂波硬撐香港仍有「一國兩制」，針針見血，以香港目前變天局面，波叔的反駁根本自討沒趣，自取其辱。《華爾街日報》這次幾乎反檯的評論，相信很快會惹來中國外交部或《環球時報》等的愛國者回應。

《華爾街日報》為道瓊斯公司（Dow Jones & Company）旗下刊物，其母公司為傳媒大享梅鐸的新聞集團（News Corporation），市值達148.6億美元，業務涉及影視娛樂、電視節目、有線電視網絡節目、直播衛星電視、雜誌及插頁廣告、報紙及信息服務和書籍出版等八大領域。除了《華爾街日報》，集團還擁有MarketWatch、《巴倫週刊》、20th Century Fox、Sky,、News International、星空傳媒、《泰晤士報》等。

去年中國因不滿《華爾街日報》有關疫情的評論標題，吊銷旗下3名駐北京記者證件，並驅逐出境。事件起源於《華爾街日報》引用了《中國是真正的「亞洲病夫」》這帶有種族歧視的文章，中方多次要求公開正式道歉，但並未獲回應。時任美國國務卿蓬佩奧當時即發聲明譴責中共，並指「成熟、負責任的國家知道，一個自由媒體就是要報道事實和發表評論。」他認為一個國家的正確回應，應該是提出反對論點，而不是限制言論。

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