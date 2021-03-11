美國勞工部周三（10日）公佈，2月消費者物價指數（CPI）按月漲0.4%，年增1.7％，後者創去年2月以來最大增幅，均符合市場預期。

另外，剔除食品與能源成本的核心CPI，按月僅升0.1%，略低於預期2%；按年則升1.3%。

除通脹數據符市場預期外，美國財政部拍賣380億美元的10年期國債，由於需求一般，投標倍數2.38倍，低於平均水平2.41倍，亦使10年期國債孳息率稍回落，盤中低見1.507厘，最新回升至1.535厘。道明證券分析師Jim O’Sullivan認為，隨着1.9萬億美元新紓困方案出爐，加上走出疫情陰霾，料充分量化寬鬆會持續推動通脹，而非暫時增長。

通脹溫和上升，緩衝市場對美國債息急升憂慮，刺激隔晚美股三大指數上揚，道指更創新高，升464點，收報32297點；標指升23點，報3898點；納指高開低走，跌4點，報13068點。周二金價上漲1.9%，是1月4日以來最大漲幅。

政府不斷放水下，美國財政部最新數據顯示，預算赤字突破1萬億美元，市場料1.9萬億美元新紓困方案，將使預算赤字進一步擴大。2月份預算赤字高達3,110億美元，創同期紀錄新高，遠超去年同期的2,352億美元；今個財政年度首5個月，赤字急升68%，錄1.047萬億美元創新高。

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