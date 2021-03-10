【本報訊】美國債息於亞洲交易時段稍為回落至1.52厘水平，加上美股納指於周二爆升近4%，帶動港股昨日開市重上29000大關。惟受累上證指數五連跌，且北水續趁高位逃生，再沽逾43億元港股，令恒指及科指齊齊以陰燭收市，仍未脫離危險期。值得留意的是，包括北水基金在內的內地基金有爆發贖回潮危機，為中港市場添暗湧。

內地基金恐爆贖回潮

恒指昨收報28907點，升134點，續於50天平均線（昨處29023點）見明顯阻力，成交按日跌逾三成至1,904億元。本地金融股走弱，評級機構穆迪將香港上海滙豐銀行及恒生銀行（011）列入觀察名單，或下調其評級，母企滙控（005）跌2.1%；恒生跌0.4%。

騰訊（700）及美團（3690）連續第三日成為北水力沽的頭號目標，昨再有12.2億及14.2億元淨走，股價照升2.3%及5%，報658.5元及317元。小米（1810）則為北水維穩對象，再有6.5億元淨入，但仍走低0.7%至21.8元。恒生科指連跌4天後扭轉頹勢，反彈153點，報8216點。

北水本周未停手沽貨，累計走資近264億元。高盛報告稱，北水流向是反映港股成交量的早期指標，亦是今年推動大市成交及市值的主要動力之一，故北水流走意味港股成交或已見頂。該行亦相信，若市場肯定港股已見頂，大市成交將大幅減少，不利港交所（388）。

除北水走勢令人關注，押注港股的內地公募基金亦或成後市「炸彈」。中港股市在新年假後持續弱勢，令多隻由知名基金經理管理的產品跌幅逾兩成，如易方達港股通紅利混合基金。若基金淨值跌回發行時水平，恐觸發贖回潮，變相令科技股如騰訊、美團等沽壓加劇。