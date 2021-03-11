前香港上市公司、日本最大線上券商思佰益（SBI Holdings）行政總裁北尾吉孝早前接受《金融時報》訪問時指，計劃將公司業務撤出香港，又指「沒有自由，就沒有金融業務」。不過，事隔三日思佰益突然轉軚，於官網以北尾吉孝名義發公告指，從未就撤出香港有任何正式討論，亦無意退出香港業務。

公告指，公司對於《金融時報》3月8日報道有關SBI計劃退出香港業務，感到驚訝及遺憾，重申從未就撤出香港有任何正式討論，亦沒有任何正式的決定。

公告又指，該次與《金融時報》的訪談，主要是討論有關集團致力於大阪國際金融基地與日本地區銀行合作，並希望成為第四大銀行的商業戰略，但 「很遺憾記者根本沒有在文章中提到這些話題，而只著眼於有關香港和倫敦的一些附帶言論」。

雖然公告一再重申無意退出香港業務，但又指即使萬一有上述決定，亦會確保提前與客戶進行充分溝通。

事實上，思佰益（SBI）多次被外媒報道可能成為首家撤出香港的日本大型金融公司，包括《日本經濟新聞》、《彭博》及《金融時報》。去年9月，SBI發言人Shoichi Okayasu曾向《彭博》表示，鑒於國安法削弱了香港作為金融中心的吸引力，公司目前正在考慮最快於明年3月撤出香港。

《金融時報》就於早前報道引述北尾吉孝指，日本金融機構非常擔心香港的情勢，他正在評估以新加坡或上海作為替代方案，以重新安排在港的100名人手。

根據思佰益官網資料，除了在港業務，公司於2012年成立思佰益（中國）投資公司，為日本SBI控股株式會社在中國設立的在華投資性公司，業務涉及投資、金融服務、生物製藥領域。

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