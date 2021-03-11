屯門掃管笏一帶早年獲多家中資發展商投地插旗，區內新盤已分批入伙，形成一個「小中國城」。當中，由內房萬科發展的上源，位處掃管笏路盡頭，位置屬區內最隔涉。不過，該盤最新錄一幢洋房成交，成交價高見1.2億元，創區內成交價新高紀錄。

萬科（香港）宣佈，屯門上源今日以1.2億元售出33號洋房，屬項目只有3伙的特大洋房。實用面積4,860方呎，連2,331方呎花園，五套房間隔，成交價1.2億元，呎價24,691元，呎價創項目新高，而成交價料屬掃管笏新高。

事實上，偏離市區的掃管笏近年成中資搶地首選地區，區內除了上述建有1,154伙的上源外，中國恒大（3333）在2018年向恒地（012）購入地皮，及後劏細發展，建成多達2,000伙的珺瓏灣兩期。另外，深圳控股（604）夥拍路勁基建（1098）的管翠路項目，料提供約1,000伙，仍未申請預售樓花同意書。

另外，同系的長沙灣The Campton今日錄「一客兩食」，成交單位包括35樓A室連天台特色戶，四房三套房間隔，實用面積1,446方呎連480方呎天台，成交價4,320.8萬，呎價29,881元。該買家同步購入樓下一層的33樓B室，實用面積657方呎，三房戶，成交價1,369萬元，呎價20,837元，合共涉資約5,690萬元。

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