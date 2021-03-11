拜登出任美國總統後，中美關係愈見改善，早前傳出中美高層即將於3月18日在阿拉斯加舉行會晤後，今早中、美兩國半導體行業協會宣佈，共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

中國半導體行業協會在網頁提到，兩國協會希望通過工作組加強溝通交流，促進更深層次的相互理解和信任。工作組計劃每年兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。雙方協會將各自委派10間半導體會員公司參加工作組，各自分享相關信息並進行對話，雙方協會將負責工作組的具體組織工作。中芯國際董事長周子學為該協會理事長。

受消息刺激，中芯今日股價上揚，收報26.7元，升10.1%。

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