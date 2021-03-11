股神畢菲特（Warren Buffett）身家於周三（10日）突破1,000億美元，躍升為全球第6位千億富豪，排名僅次首富亞馬遜創辦人貝索斯、Tesla創辦人馬斯克、微軟創辦人蓋茨、LVMH董事長兼行政總裁Bernard Arnault及Facebook創辦人朱克伯格。

去年股神風頭被「契媽」Cathie Wood蓋過，但隨着美國政府推出1.9萬億新紓困方案、央行政策、舊經濟股飆升等，畢菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）終於狀態回勇，股價今年內已上漲15%，跑贏標普500指數的3.8%。在《彭博》富豪榜，畢菲特身家已升至1,004億美元。

巴郡A類股隔晚美股高見40.775萬美元，收報39.884萬美元，市值高達6,108億美元。巴郡去年斥資247億美元回購股票，今年截至2月中旬，回購亦涉資至少42億美元，而畢菲特持有巴郡約六分之一股權。

2006年至今，畢菲特一直大力推動「捐贈誓言」（Giving Pledge），已捐出價值370億美元的巴郡股票，使巴郡A股持倉減少接近一半。倘沒有捐贈該批股票，畢菲特現時身家估計超過1,920億美元。

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