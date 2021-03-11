據《路透社》旗下IFR報道，百度（美：BIDU）將於周五（12日）就回港第二上市啟動簿記建檔（Book building），擬出售約4%股份。

百度周三（10）收報255.14美元，跌9.14美元或3.46%。

李寧成立SPAC

另外，美國證交會文件顯示，李寧聯同私募基金萊恩資本（LionRock Capital）和高盛前高層共同創建的SPAC Trinity Acquisition Corp，尋求在紐交所掛牌，以每股10美元價格發售約2,500萬股，並打算在大約24個月內完成初始合並交易。

文件顯示，李寧、萊恩資本創始人蔣家強和該名前高盛高層，將在IPO後保留Trinity Acquisition近20%的股份。Trinity Acquisition的收購目標是在中國的業務規模相對較小、希望在中國擴張的企業，包括在數字經濟領域，例如數字健身和電子競技。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！