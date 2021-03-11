京東（9618）去年第四季收入為2,243億元（人民幣．下同），按年升31%；Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤為24億元，按年升1.94倍。

期內京東零售引入多個著名的時尚和奢侈品品牌，包括愛馬仕（Hermès）集團的豪華鞋品牌John Lobb，意大利奢侈品品牌Stefano Ricc等。

而對標下沉市場 （三線以下城市）的「京喜事業群」，整合了社交電商平台「京喜」，便利店業務「京喜通」（原京東新通路）和社區團購業務「京喜拼拼」，以加強在下沉市場的供應鏈能力。

至去年底，京東物流運營超過900個倉庫。包含京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2,100萬平方米。

2020全年計，京東收入為7,458億元，按年升29.3%，Non-GAAP淨利潤為168億元，按年升57%。

至去年底，年度活躍用戶從2019同期的3.62億增至4.719億，增30.3％。對比阿里（9988）至去年中國零售市場年度活躍消費者為7.79億。

京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東表示，京東持續推進以供應鏈為基礎的技術與服務戰略，不斷豐富公司收入的多樣性，公司強勁的發展勢頭在進入2021年以來得以延續。

京東於美股開市前升8.55%，報96.9美元。

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