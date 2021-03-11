疫情減少外出消費，牛奶國際公布，去年旗下本港美心純利大跌56%至7,200萬美元（約5.6億港元），拖累集團全年純利亦倒退16%至2.71億美元（約21億港元）。牛奶國際指，雜貨及宜家傢俬增長被美妝及便利店盈利下降所抵消，是本港影響尤為嚴重。

牛奶國際指出，去年應對疫情措施令美心旗下餐廳食客大減，部分餐廳亦關閉或調整營業時間，收入按年大跌24%至21億美元，即使已控制成本、獲得減租及政府資助，應佔純利亦跌56%至3,600萬美元，以牛奶國際持股50%計，美心去年純利為7,200萬美元。

美心去年仍繼續實行多品牌策略，Shake Shack在中國擴展合作夥伴關係，首家北京店已開張，並計劃在深圳、廣州、福州、廈門等華南地區開店。至於星巴克已獲得老撾專營權，令美心已在7個市場取得星巴克專營權。

美心「太子女」伍淑清在2019年接連發言批評反送中運動，曾揚言開除她曾任校監的中華基金中學罷課學生、出席聯合國會議炮轟「暴徒」破壞香港等，接受《環球時報》專訪時提到「我們已經失去了整整兩代年輕人。我會放棄（這些年輕人了）」，事件引發美心集團成為「被裝修」及罷食的重點目標，美心集團被標籤「藍店」，受到不少港人杯葛。

本港萬寧7-11當災 宜家傢俬錄增長

至於其他在港業務，牛奶國際表示，受惠在家用餐，惠康銷售錄得雙位數字增幅，主要是市民對新鮮食品質素關注、店內執行力及加價所致，集團近年改革見成效，惠康盈利能力提升。但疫情令旅客大幅下降，萬寧的及7-11受到嚴重影響，其中7-11因為在家正作減少市民乘搭港鐵，生意亦受損。宜家傢俬的首季銷售額也下跌，但很快回復增長，加上電商強勁增長，令全年業績有所改善。

牛奶國際近年為業務改革，包括期內推出yuu獎賞計劃，為集團數碼轉型提供重要基礎；另外亦在港推出自家品牌Meadows，藉此提升價格競爭力，日後將繼續加強在香港服務。

牛奶國際去年銷售額按年跌8%至102.7億美元，其中聯營公司收入則增加1.8%至281.6億美元，雜貨及宜家傢俬的強勁增長，被健康美容及便利店盈利下降所抵消。主席Ben Keswick表示，該集團在此時實施了轉型計劃，對期內業績提供了一定支持。

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