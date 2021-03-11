大新銀行（2356）自去年第四季起推全新數碼平台，至今投放1億元，該行零售銀行處主管王美珍表示，未來會持續投資跨渠道服務策略，目標是五年數碼平台上客量倍增，活躍數碼用戶增1.4倍，以帶動零售銀行純利翻一翻。

去年該行核心銀行客戶使用數碼服務的人數錄雙位數增長，使用數碼服務的核心銀行客戶比率逾七成，其中付款交易量按年增九成，外匯與證券交易總額按年倍增。發言人另婉拒回應停售泰禾人壽產品事宜。

被問到虛銀加入競爭有否加快大新投放數碼平台，王美珍續指出，主要是考慮客戶需要，並非有競爭對手加入才加大相關投資，又強調大新銀行有傳統網點優勢，加上開拓數碼平台，相信用戶較易接受，有信心實現五年盈利倍增的目標。王美珍表示，會因應發展方向調配人手，並會增聘前線員工及IT職位，亦會有部份職位需作出調配及再培訓，暫無計劃大規模調整員工數目，該行現有45間分行，最新租用灣仔陽光中心，並易名為「大新金融中心」，地舖分行近日亦開業。

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