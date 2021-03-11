高級的「大灣區香港」代表，每年平均賺半球美金人工，雖然要效忠黨，美帝制裁，So What？鄧小平真貨「一國兩制」被DQ，香港的高官，變了拆毁香港的始作俑者。肥彭預言，成為真相：香港會被一班「忠誠的廢物」摧毁。

香港文革1.0來臨，更加核突也做得出，兩會多人的「黨讚美」，聽到雞毛豎起。說對這裏，我並不是說，劏房波有意角逐特首。波叔是會計師，在國安法下，批80億元國家維穩費，用納稅人的錢，建制議員在立法會繼續瞓覺，香港進入更大敗壞。劏房波比不上曾俊華；鬍鬚曾4年前角逐特首，真的嘗試把所有香港人團結在一起，胡國興前大法官也接近民意。

下筆此刻，「吹水鵝」說到，要完善選舉制度，香港更沒有「制度」，中國特色法治，變了在香港上演，好似50年代的上海，資本家走人。

政府必須要有改進。文鬥武鬥不是「我杯茶」，但全世界可對現屆政府說不滿，講出大道理。中國共產黨也會明白到，大部份香港人的意願，是希望搞好一國兩制的下半場，這當然包括了經濟，金融及民生。

國安法下，日資SBI網上證券行撤走、Elliot Advisors對沖基金不再落腳香港，野村不再租甲級寫字樓，因「香港風險」，是市場參與者最大的隱憂。美國的傳統基金會（Heritage Foundation）把香港及澳門踢出經濟自由指數，財爺去信華爾街日報「申冤」，其實十分「法國大餐」— 除了多餘，明知故問。

國安法下，香港多了跨光譜的政治犯。我相信鄧小平也明白到，所謂的「反對派」，其實就是可以把一個地方，更有效地做check and balance。黎智英、戴耀廷、黃之鋒、郭家麒醫生、快慢必等，已經可以是2022年政府最有民意的管治班子，卻全部失去自由。不幸地，我認識的退休人大政協，半生熟之交，沒有一個敢向北京說人話。「跨光譜」管治班子，更可把香港走回正軌，還原鄧小平「一國兩制」1.0的初心。

香港的價值，並不是融合大灣區，而是和內地不同。MPFA現在殺停BNO護照持有人，提取自己MPF的投資。相信出入境，即人生自由，也會變得arbitrary。我也會預計，一些已「逃亡」的港人，雖然是香港出生，再入境機會也渺茫。正如香港SBI證券話事人Yoshitaka Kitao所言，沒有一個Free HK，誰會有信心在這裏再「操盤」？

錢志健 資深對沖基金經理

Email: mdehedgecenter@gmail.com

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