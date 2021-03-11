上月中長實(1113)西半山波老道21 BORRETT ROAD頂層天池屋以近4.6億元易手，呎價高達13.6萬元，成為新晉亞洲樓王，為長實牛年開個好年。最新長實再招標發售天池屋單位，並於3月15日上午9時起開始招標，至3月26日上午11時截止。

根據一手網資料，21 BORRETT ROAD標售單位為23樓06室，實用面積2,995方呎，五房間隔，另連2,069方呎天台及536方呎前庭，天台設有私人泳池，為與新晉亞洲樓王同層天池屋單位。

上月中21 BORRETT ROAD的23樓01室「天池屋」，由內地買家尹曦(YIN XI)以4.59億元連3個車位買入，而且買家更放售原本持有的西半山殷然單位，自製首置身份，買入波老道豪宅最少可以節省印花稅逾4,934萬元。

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