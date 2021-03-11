蘋果財經全新直播節目《華爾街戰線》，有美股專欄作家杜昇，同你後生仔，傾吓股！開市前幫你數數美股當日三大事，兼夾追蹤、拆解契媽 Cathie Wood 最新持倉。同撈同煲同狗衝！炒股投資要有斬獲，講求眼明手快有遠見，經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，將與大家解構美國宏觀經濟，剖析後市去向。

周三晚杜昇同大家講講三件事：1.科技股觸及黃金比率0.382反彈；2.Tesla 一晚反彈1000億市值；3.跟進熱炒SPAC股：CCIV、BTWN、ACTC。

下半場搵埋財經專欄作者高明，同大家盤點納指過去12次，極速調整10%之後嘅表現；今次調整後有咩野仍然會繼續贏，有咩可能係fade out？

《華爾街戰線》逢美股交易日，晚上10時15分，蘋果動新聞YouTube Channel、果燃台，兩平台同步，同你備戰美股，開闢華爾街戰線！

華爾街戰線

直播日：逢美股交易日

時間：晚上10時15分至10時45分

主持：

杜昇 美股專欄作家（逢周一、三、五）

關焯照 經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任（逢周二、四）

直播平台：

蘋果動新聞YouTube Channel

果燃台

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