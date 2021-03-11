樓市旺勢蔓延至公屋市場，連元朗公屋也升破500萬元。鄰近西鐵朗屏站的元朗朗屏邨，一個1房戶以逾503萬元易手，不但創屋邨新高，更破盡新界西北公屋紀錄。

據土地註冊處資料顯示，上述朗屏邨公屋王位於珠屏樓低層14室，實用面積443方呎，2房間隔，上月以503.7199萬元售出，料已補地價，平均呎價11,371元。原業主2007年未補地價以12.08萬元買入，估計是次於自由市場轉售，補價金額約300萬，相信業主仍獲利甚豐。區內代理表示，該單位原本只於綠表市場放盤，業主底價290萬元，獲買家洽購下，最後於自由市場買賣。

資料顯示，對上最貴新界西北區公屋仍未試過500萬元，為建生邨一個實用面積443方呎單位，2018年8月連地價以420萬元成交。據網上放盤網站，朗屏邨現有6個二手放盤，全部不包地價放售，實用面積355至438方呎，網上開價200萬至388萬元，部份放盤以「步行5分鐘可到西鐵站」吸客。

目前全港最貴公屋為大圍顯徑邨顯貴樓高層10室，實用面積566方呎，2018年7月以665萬元售出，呎價11,749元。

有區內地產代理表示，500萬元在元朗只能買到開放式單位，而附近私樓朗屏8號， 本月錄得4宗二手成交，不足400方呎1房單位最平都要570萬元。

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