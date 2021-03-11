疫情打擊零售銷情，美國服裝品牌GAP去年12月結束香港分店後，日前再傳將出售中國業務，而ZARA母企Inditex今年1月亦關閉旗下三大品牌，包括Bershka、Pull&Bear和Stradivarius的中國所有分店，共涉93間門市。Inditex最新公佈截至今年1月底的全年業績，純利按年大跌近70%，至11.1億元（歐元，下同），遜市場預期13.3億元，主要受疫情下店舖被逼停業影響。

Inditex淨銷售按年跌28%，至204億元；稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌40%，至45.5億元。不過，網上銷售按年急升77%至66億元，去年該企於25個市場推網上零售，網站瀏覽量共計53億次。董事會建議派息70歐分，包括普通股息22歐分及特別息48歐分。

至於上季業績，淨銷售為63.2億元，純利4.35億元，皆遜市場預期。Inditex本月首周銷售按年跌幅收窄至4%，較2月銷售按年跌15%有改善。預期4月12日，所有門市能重新開業。

Inditex周三股價升0.58%，報29.28元。

另外，Adidas宣佈去年受疫情嚴重打擊，全年純利只有4.32億元，按年大跌78.1%。第四季銷售額為55.5億元，按年跌5%；純利1.51億元，跌9.5%。網店銷售額按年增53%，衝上40億元，佔總銷售額逾兩成。

按固定滙率計，Adidas上季亞太區市場淨銷售額為19.2億元，按年跌0.6%；北美為14.1億元，升2.2%；歐洲則錄13億元，跌6.2%。

Adidas表示，現時全球逾95%門市已恢復營業，估計今年收入復蘇強勁。預料2021年銷售將錄15%至20%增長，主要受惠中國、亞太地區、拉丁美洲等市場漲幅，並估計純利反彈至12.5億元至14.5億元。

Adidas股價升2.76%，報290.3元。

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