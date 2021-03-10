【本報訊】美國2月消費物價指數按月上升0.4%，創一年最大升幅，按年則上升1.7%，兩者符合市場預期，數據公佈後，美國國債孳息率未有大幅波動，直至昨晚11時許報1.542厘，跌0.12%。美國三大指數報捷，其中納指報13231點，升1.21%；道指升1.04%，報32163點；標指升0.85%，報3908點。

「女股神」Cathie Wood旗下的ARK Invest主要持倉回升，其中Tesla重返700美元大關，報702美元水平，升逾4%；Zillow升約3%，報143.17美元；Square升233.8美元，升3.87%；Teladoc Health升0.12%，報193.21美元；Spotify報282.2美元，升3.15%。

新債王睇淡後市

中概股續升，富途升逾7%，報163.81美元；拼多多升0.4%，報154.45美元；惟百度倒跌2.14%。百度通過在港交所上市聆訊，開展第二上市程序，消息曾刺激美股百度升逾10%。

美國國會通過1.9萬億美元經濟刺激方案，加上債息回穩，美股開市表現不俗。不過，有「新債王」之稱的DoubleLine CEO岡拉克（Jeffrey Gundlach）分析，股票估值高、國債等已處於投機泡沫中，料美股會下跌，回調幅度可能超過10%或15%，並預期6月及7月通脹率將升至3%以上，甚至可達4%。長遠而言，岡拉克看好大宗商品的走勢，又認為黃金可能反彈，因拋售已非常強勁。美國銀行日前發表報告稱，美國10年期國債孳息率尚未見頂，將繼續攀升，因市場依然看淡國債，尤其是5年期甚至2年期債券。