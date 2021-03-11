騰訊（700）將於本月24日（周三）放榜，績前獲摩根士丹利（大摩）唱好。報告指，由於「視頻號」將為騰訊帶來更高價值，最樂觀情況（Bull-case）股價由932元上調至1,000元，基本目標價則維持820元，相當於市值1萬億美元（折合約7.76萬億港元），重申「增持」評級。

大摩報告指出，騰訊旗下微信「視頻號」短視頻業務潛在巨大的機會，首年推出日均活躍用戶已累計高達3億人。大摩預測，於2025年，短視頻業務潛在市場規模可達1,400億美元，騰訊屆時相關收入將達920億元人民幣。

報告又形容騰訊將為短視頻市場的新顛覆者（a new disruptor），料其於2025年相關市佔率為10%，而同行主導者抖音及快手 (1024）市佔率分別各為42%、26%。

大摩預計，去到2025年，短視頻業務同時帶動串流廣告、「直播帶貨」、「直播打賞禮物」的市佔率，分別為13.5%、5%，及5%。另外，該業務亦推動整體廣告收入，料2020至2025年間，年均複合增長率為21%，早前預測為18%。

短視頻業務為騰訊帶來更多機會，亦同時為其社交網絡業務創造更高的價值。大摩估算，其社交網絡業務高達2,060億美元，比之前1,610億美元估算高出28%。

不過大摩又指出，中央監管方針對短視頻平台的影響甚大，由於對虛擬禮物及內容有更嚴格的審查，預計今年仍會是艱難的一年，亦是「視頻號」面對的長期風險之一。

騰訊今日收報680.5元，升3.34%或22元。

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