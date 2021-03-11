【周四下午5時40時】

美科技股周三高開低走，今日再試反彈，納期最新241點1.89%，報12,990點；道期升110點或0.34%，報32,435點；標期升29點或0.76%，報3,926點。美國十年期國債債券孳息率跌1.96%，至1.49厘。

Tesla（TSLA）市前抽高，現升4.21%，報696.2美元，逼近700關口。富途（FUTU）升8.87%，ARKK eft升4.33%，蘋果（AAPL）升1.98%。

日前上市的遊戲平台Roblox（RBLX）獲「女股神」Cathie Wood的etf ARKW買入51.9萬股，盤前續升19.22%。

韓國「Amazon」Coupang今晚上市 參考價為每股35美元

今晚有韓國「Amazon」之稱的電商Coupang在紐約交易所上市，參考價定為每股35美元，股票化號為「CPNG」，市值約為630億美元，是自2014年阿里巴巴（BABA）在美國上市以來最大規模的亞洲公司IPO。是次發行1.2億股股票，其中2,000萬來自現有股東，其餘來自公司，IPO後流通股份達18億股。

Coupang一直將大量資金投資在建立物流中心上，所以仍然有虧損，期望物流網絡可以完整覆蓋全國，更投資使用無人機送貨到較偏遠的地區，正投資1萬億韓元加建7間物流中心，建立物流中心成本不少，與亞馬遜初期的策略非常類似。

Coupang於2010年成立，由當時正就讀哈佛商學院碩士學位的輟學生金範錫（Bom Kim）創立，最初以美國團購網站Groupon作為目標，其後參考eBay及亞馬遜的營運方式，成功將公司轉型為電商，並且立刻巨額投資在建立韓國全國性的物流網絡上，又不斷加聘送貨員。

Coupang去年收入為120億美元，按年增長91％，比2019年增長55％，以及2018年增長69％，增速加快。 該公司去年虧損5.676億美元，低於前年的7.702億美元。

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