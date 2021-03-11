港鐵（066）去年收入為425.41億元，按年跌21.9%；虧損48億元，2019年同期為盈利119.32億元。每股虧損78港仙，但仍派末期息98港仙，全年普通股息合共每股1.23元，與2019年相同。

不過若果撇除投資物業重估虧損91.9億元非現金項目，基本盈利為43.81億元，按年跌58.5％，主要由55億元的物業發展利潤帶動。

經常性業務方面，虧損為11.26億元，2019年同期為盈利49.8億元。港鐵指，疫情大流行對期內財務表現造成了重大影響。港鐵所有鐵路和巴士客運服務的總乘客量較2019年減少31.5%至13.108億人次、周日平均乘客量減少30.9%至388萬人次。客運業務按年減少40.3%至118.96億元。未計利息和財務開支和計及每年非定額付款後的虧損為54.08億元。

而物業租賃業務收入按年減少0.3%至 48.17港元，主要由於疫情期間向租戶提供紓困措施，按照租戶的個別情況給予租金減免；香港物業發展錄得54.42億元的利潤，主要來自「日出康城」第六期所錄得的分佔盈餘及出售存貨單位。

中國內地及澳門方面，公司的鐵路、物業租賃及物業管理附屬公司的經常性業務利潤下跌63.1%至1.74億元；國際業務方面，港鐵的鐵路附屬公司年內出現4億元的經常性業務虧損，2019同期為利潤2億，主要受到疫情影響。

料未來十二個月提供大約4,800個住宅單位

港鐵行政總裁金澤培指，屯馬綫預計於今年第三季的全綫通車，公司會繼續推展東涌綫延綫和屯門南延綫的設計工作，並將會開始進行古洞站及北環綫的詳細規劃及設計工作。

金澤培亦指，計劃在未來十二個月左右為「港島南岸」（即黃竹坑站物業發展項目）第六期、東涌牽引配電站用地、百勝角通風樓用地以及東涌東站第一期（取決於與政府簽訂項目合同）進行招標。這些物業發展項目預計將總共提供大約4,800個住宅單位。港鐵正為「港島南岸」第一、二期物業發展項目及「柏傲莊 III」申請預售樓花同意書。視乎施工進度，「日出康城」第七、八、九期的物業發 展利潤預計會在2021 年入帳。

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