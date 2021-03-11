特約報道｜想移民投資，不想放棄香港穩定的高薪厚職，亦不想變賣香港資產，

資產管理顧問香港大學物業投資課程講師李詠思表示，透過財務運作就可以套現資金，做到投資移民。最近有更多人考慮投資移民愛爾蘭，除了因為不用坐移民監之外，4-6個月就可以獲得永居，一人申請全家移民，還可以一本護照出入愛爾蘭、英國和歐盟27個國家，難怪愛爾蘭成為近年投資移民的黑馬。

Bartra Wealth Advisors 區域總監林卓霆分析，英國脫歐之後，當地經濟及政治環境存在很多不明朗因素。相比起來，愛爾蘭身兼歐盟成員國及英國共同旅遊區，又是英語國，成為不少公司轉移基地的首選，無形中逐漸成為 「歐洲金融中心」，另外愛爾蘭也是歐洲增長最快的 FinTech 初創基地，國家的創新及優待政策，吸引技巨頭在當地設立歐洲總部，事實上全球20大軟件公司中，已有17間將總部設於愛爾蘭，前景值得看好。

林卓霆更指由開始申請到真正取得永久居留簽證，其實短短一年內可以做得到，當中沒有任何語言要求，也不需要身體檢查。「入籍愛爾蘭其實你手持Stamp 4護照，好處是沒有限制你何時一定要開始入籍程序，只要你手持Stamp 4護照，到你退休才去愛爾蘭都可以。」如果你都想知如何透過財務安排，輕鬆投資移民愛爾蘭，立即報名參加免費網上講座和專家談談吧！

Bartra呈獻「善用資產佈局 開展第二人生之愛爾蘭篇」網上講座

日期：2021年3月18日（星期四）

時間：晚上8時至9時

收費：免費參加

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參加方法

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查詢詳情可在辦公時間致電2990 7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

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