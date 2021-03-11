Sensor Tower公佈上月全球手機遊戲收入排名，騰訊（700）旗下《PUBG Mobile》超越同公司的《王者榮耀》排名第一，玩家支出達2.5億美元（約19.4億元），按年增16.2%。

調查指，《PUBG Mobile》收入中約有66.5％來自中國區版本《和平精英》、7.4%來自美國；3%來自沙地阿拉伯。

而《王者榮耀》收入為2.185億美元，按年增57.2%；當中95.6％收入來自中國、其次為披國的1.6%。緊隨其後的是米哈遊 《原神》及《Pokémon GO》，該款遊戲受惠《巡迴賽：關東》活動，單日收入1,060萬美元，為2016年7月29日以來的最好表現。

騰訊現報678.5元，升3%。

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