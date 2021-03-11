貴額豪宅近期交投活躍，其中「山頂大地主」九倉趁機推出租賃項目，山頂種植道11號3號屋最新以88萬元招標租出，呎租114元。

由九龍倉持有、並由會德豐地產發展及夏利文物業租務有限公司負責租務的山頂種植道11號，錄得第2宗租賃成交。3號屋實用面積7,704方呎，最新月租88萬元獲承租，呎價114元。另外同盤的2號屋早前推出招標，本月22日截標，該洋房面積10,344方呎。

山頂種植道11號「巨無霸」1號屋本月2日以135萬元租出，實用面積10,804方呎，前後花園面積達2,333方呎，呎租125元。

建有7幢洋房的種植道11號，最大賣點乃項目擁有前望維港大都會海景之餘，尚有後方南區景致，是享有「兩邊」景致的山頂豪宅，每幢洋房設有車庫花園及升降機，實用面積由6,000至逾萬方呎，有3座屬出租項目。

至於同系的77/79 Peak Road早前推出3伙洋房招標，包括77B Peak Road、77C Peak Road及 77E Peak Road，將於明日下午3時截標。

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