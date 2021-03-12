重磅中概股百度（新上市編號：9888）今起招股，在港發售9,500萬股股份，定價每股不超過295元，集資最多近280億元，每手50股，入場費14899元。專家均認為近期市況波動，建議不宜以孖展抽。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，百度是第二上市，不會像快手（1024）在暗盤升幾倍，「唔好預期太多」，而近期市況波動，不建議用孖展抽，投資者可以根據百度美股表現，對比港股有沒有溢價，在現金認購的最後一日才決定是否入市，而持有美股的投資者可以繼續持有。

正榮金融業務部副總裁郭家耀亦不建議用孖展抽百度，因為近期新股市場降溫，而且有美股價格作參考，升幅不會太大，建議可以少注現金參與。百度長遠有自動駕駛和百度雲，投資者可以視乎新股表現而決定是否加注。

各券商預備千億孖展

百度全球發售初步包括香港公開發售的475萬股，以及國際發售的9,025萬股，分別佔全球發售的5%及95%。根據回撥機制，香港公開發售下可發行股份總數可以調整為最多1,140萬股，約佔全球發售初步可供認購的12%。據路透IFR報道，上市已獲足額認購。

綜合市場消息，各大券商合共為百度預留約1,000億元孖展，當中耀才最多有500億元孖展額。

中銀香港亦推出百度孖展優惠，年利率最低0.68%，融資成數9成，經電子渠道申請新股融資認購的最高金額可達5,500萬元。

輝立證券企業融資主任陳英傑預計，市場對於百度「冇咁進取」，笑言「希望150億孖展可以用得晒啦」。他解釋，除了百度美股近期走弱有影響，過往中概股來港上市的一手入場費偏高，亦有機會影響認購意欲。

目前百度孖展暫錄107.97億元，超額認購6.7倍，綜合券商數據，富途暫時借出51.94億元、輝立25億元、耀才20億元、信誠1億元、方德7.32億元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！