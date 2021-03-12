港股急插後技術反彈，喜愛短線肉搏的戰友，自然會揀殘股博反攻，務求鋪鋪即日清，減低過市的風險。不過講就容易，出手時機要準之餘，止賺止蝕都要夠狠，對於大部份「短炒坐艇即刻轉長揸」的股民而言，註定與賺呢種快錢無緣，不如老老實實買優質股，作中長線投資好過，悶悶地贏總好過刺激地輸，對不？

講了幾個月，今年投資大主題就是「經濟復蘇、通脹重臨」，內需消費、原材料、金融、房地產股等統統受惠，四者之中，內房股每月都會公佈銷售數據，透明度高有路可捉；另外聽聞A股過年後直插無水花，原因之一是不少近月「贏大鑊」的炒家都選擇「套股換樓」，始終中國人心目中，磚頭才是財富安身立命之所，股票？長相廝守就輸了。

周五（12日）收市後恒指將會換馬，藍籌內房新貴龍湖（960）全面轉型輕資產模式，加上銷售數據省鏡，近日展現驚人的抗跌力，如下周初換馬後出現獲利回吐，實為低吸良機。

龍湖2月銷售金額157.7億元人民幣，按年大增125.3%；銷售面積95.8萬平方米，按年升120.7%，增幅驚人，固然與去年疫情基數低有關（與2019年比較則增長58%），但不論以金額及面積計，均創春節月歷來最好成績。銷售均價每平米16,461人民幣，按年增長2.1%，證明不是「以價換量」，反映龍湖核心競爭力。

另一方面，公司大力拓展商場業務，去年底已開業商場49個，加上未開業項目達100個，未來不論租金收入及管理費的增長潛力巨大。不要忘記，龍湖是極少數尚仍未分拆物管上市的內房龍頭，或許是股價未來另一催化劑。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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