武肺疫情反彈，消息指今日（12日）新增約60宗確診，大部分與西營盤健身中心「URSUS Fitness」有關。該群組截止昨日已有逾50人染疫，政府亦刊憲收緊健身中心的防感染措施，不少健身中心停業多時，難得重開卻再爆感染群組，亦紛紛捱不住，業界恐爆新一輪結業潮。

專賣各類雜貨的「大福行夜冷」近日於Facebook專頁出售大量健身器材，包括跑步機、單身機、羅馬凳健身椅、啞鈴等十多款大型健身儀器的價錢，由千元起跳。負責人劉先生聲稱器材來自一間銅鑼灣健身中心，相中背景疑為VO2 Fitness & Martial Arts Centre。

本報致電給劉先生查詢，但負責人不願接受訪問，只在帖文指「所有健身器材，儀器已沽清」，但昨日他又上載30張相片，除了少量健身器材，亦有包括量體溫器、梳化、垃圾桶等用品。

翻查資料，VO2 Fitness & Martial Arts Centre早於本月初宣佈，銅鑼灣旗艦店的租約於3月31日屆滿，並指疫情爆發至今，全港健身中心被政府勒令停業超過4個月，批評業主一直不願與商戶共渡難關，不曾在停業期間寬減租金、管理費、冷氣費等，甚至由今年1月1日起增加費用。

不少網民留言問價，欲購買健身器材私用，又有人稱「今天健身室群組疫情反彈，健身室肯定陸續頂唔到了」，情況令人擔心。

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