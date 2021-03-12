據內媒《36氪》報道，螞蟻集團行政總裁胡曉明向內部發出電郵，表示自己將辭去螞蟻行政總裁一職，未來將負責螞蟻生態社會公益相關項目。胡曉明離職後，主席井賢棟將兼任行政總裁。

螞蟻回覆指消息屬實，董事會基於個人期望同意這一請求，感謝胡曉明對公司的努力和付出。

螞蟻在去年11月上市觸礁，馬雲、井賢棟和胡曉明等公司高層在上市前夕遭中證監等四大部門約見。其後，螞蟻監管部門又和螞蟻約談，指出螞蟻有公司治理機制不健全，藐視監管合規要求，利用市場優勢地位排斥同業經營者和損害消費者合法權益等4大問題，督促螞蟻集團落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

據《華爾街日報》在1月報導，螞蟻在監管機構壓力下，將轉型金融控股公司，經營合規的金融業務，例如資產管理和消費者貸款，須遵守更嚴格的資本要求，並受中國人民銀行監管。螞蟻已向監管部門提交重組計劃書。

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