現樓新盤交投活躍，由鷹君（041）發展的大埔白石角新盤朗濤，今日沽出3伙大宅，吸金逾7,190萬元，一伙三房戶以逾3,137萬元售出，呎價2.3萬元創同類海景戶新高。

發展商指，朗濤今日錄得3宗成交，包括2座6樓A室，實用面積1,364方呎，三房雙套房間隔，成交價3,137.2萬元，呎價23,000元，呎價創同類單位新高，買家選用360天即供成交。

另外，8A座10樓B室，實用面積1,233方呎，成交價2,387.8萬元，呎價19,366元；2座3樓C室，實用面積1,079方呎，成交價1,668.8萬元，呎價15,466元。3宗成交共套現7,193.8萬元。

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