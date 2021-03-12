新經濟股周四一洗頹氣，科指彈5%，收報8,640點，帶動恒指重上29,000點水平，收市報29,385點，升1.6%，後市有見底跡象未？上次恒指季檢公佈納入阿里健康（241）、海底撈（6862）及龍湖集團（960）為恒指成份股，周五收市正式生效，又係咪仲可以炒多轉？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube或果燃台留言，我哋會逐一解答。周五《午市急CALL》有獨立股評人股領袖和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市投資心法。

午市急CALL︳新經濟股一洗頹氣？股領袖、唐牛同你分析

日期：3月12日（五）

時間：15:15PM – 15:45PM

主持：Willa

嘉賓：獨立股評人股領袖

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址

蘋果YouTube https://www.youtube.com/

果燃台 https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel

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