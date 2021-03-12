萬眾期待的科技股反彈終於都來了！事關10年期美債的孳息已經從較早前的1.60厘回落到1.50厘樓下，這可算是為一眾的新經濟、高估值股份迎來了一個喘息的機會。恒生科技指數連日反彈，本來在周三都惡唔出樣的，高開低走；但是周四便大不同：高開高走之餘，還收復了11月份的前頂8,400點。這樣，跌浪的反彈應該真的來了，初步的目標是雙頂跌下來的頸線9,360點。

要捕捉跌浪的反彈，除了可以買指數的ETF之外，還可以捕捉一些此前被追捧的個股，今日帶俾大家的就是保利協鑫（3800）。佢不是科技股，但曾經是抱團、高估值，今浪自高位跌了四成幾。揀佢的原因，除了是因為國家在十四.五的規劃著重「碳中和」即是扶持減少碳排放的潔淨新能源，還有是集團在顆粒硅技術上的突破，令我對佢的基本面和盈利能力有了徹底的改觀。

集團在日前公布，其顆粒硅的單程轉化率可達99%，各項品質指標已達到西門子法緻密料標準，簡單講即係勁！而由於股份的估值已經回落至只有15倍的市盈率，絕對唔貴；加上相較起信義光能（968）和福萊特玻璃（6865）的圖表都強，跌得無咁深，因此可考慮在股價收復2.37元頸線的話小注投機，目標3元，止蝕2元。穿位唔走係你自己的責任，不是推介的股評人的責任。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！