中電控股（002）公佈，全資附屬公司EnergyAustralia與Lochard Energy以及QIC Private Capital Pty Ltd（QPC），就出售Iona燃氣廠所引起的訴訟達成和解協議。

和解協議主要包括EnergyAustralia將對Lochard Energy及QPC支付的款項，其次是延長Iona燃氣廠現時為EnergyAustralia提供儲氣服務的長期商業關係。

公告指燃氣廠原由EnergyAustralia擁有，是一座位於澳洲維多利亞省西南部Iona的燃氣處理及壓縮設施，並設有地下燃氣儲存庫。燃氣廠為維多利亞省及南澳省燃氣市場提供燃氣注入、儲存和提取服務。2015年12月，EnergyAustralia出售Iona燃氣廠予Lochard Energy；2017年5月，Lochard Energy就EnergyAustralia對有關儲存庫的技術表現和燃氣廠擴建能力的若干陳述，欠缺完整或具誤導性展開法律訴訟程序。

該訴訟原定2021年5月開始審理，但由於有關方近期於3月初參與調解，最終於2021年3月11日達成和解協議。

中電股價半日收73.8元，0.4%。

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