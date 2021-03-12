在過往的大跌市中，就算是藍籌股，又或者是基本因素良好，有盈利前景的股票，股價由高位計都有機會下跌落6至8成。

因此，第一件事，如果你往往在股價下跌了一至兩成就急着撈底，這會相當危險，因為在你買入股票後，股價仍有可能再大幅下跌，若然你不能挨過跌幅，被迫在更低位止蝕股票，你將會輸大錢，血本無歸。

第二件事，只要你有耐性，並懂得適當策略，你將有機會在極低位買入很多優質股票，當再一次熊去牛來時，你就可以賺到大錢。今日，我就想跟大家分享一下，關於這個部署的兩個要點。

首先，要看股票是否仍有前景。我舉一個例，滙豐控股（0005）在2008年金融海嘯之前，是一隻很好的股票，但這就代表我們就應該於低位吸納了嗎？不。這隻股票，在股災過後，就明顯失去了盈利增長的動力，經過那麼多年，股價距離之前的高位，仍有很遠距離。

股票的前景，是我們要考慮的因素。

又例如，美股Mastercard (MA），這隻股票可算是金融海嘯後10年的其中一隻藍籌股王，雖然在2008年時，其價格從高位都下跌了超過6成，但之後10年，它的股價由低位都不止上升了廿倍。

有前景的股票，不代表股價於股災中就不會大跌，只不過如果你有耐性，有策略，到適當時機才入市，你所賺到的回報將會非常可觀。

最後，我們都知道，投資市場是很現實的。ARK Invest的ETF之前一直上升，Cathie Wood就被封為女股神，但當這些ETF表現欠佳，不少人就會對她作出抨擊。須知道，在大跌市中，就算是盈利前景最好的股票都有可能大跌，然而，當市況回穩，這些股票的股價，將可以升至之前高位數倍以倍數計的高度。

其實，近日我亦已開始回補兩週前離場的倉位。但我暫時還未有買入大量股票，我主要是於低位部署了一定數量的Short Put。對於一些有前景的個股，我會將行使價設定於高位的4折位以下，即如某隻股票的高位為900元，我就會在行使價360元以下部署Short Put，如要接貨，我都會接。不用接貨，就淨賺期權金。至於有前景的ETF，行使價就設定於高位的5折水平以下，即如高位為160元，Short Put行使價就會是80元或以下。如市況有進一步好轉跡象，賺完Short Put，我將會再買入股票及部署Long Call。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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