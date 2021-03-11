比特幣，又一次出現「礦難」。

事源比特幣近月暴漲，有些人覺得價位虛高，不敢買現貨，但驗證比特幣交易「挖礦」，成本更低，只要出售挖礦得到的比特幣，幾乎穩賺。社交媒體上有KOL利用這一點，宣傳「雲端挖礦」服務，只要用戶付費給某一雲端挖礦平台，即可日日派息，吸引部份網民付費投資。結果，近日有人發現該雲端挖礦平台，未能給予當初聲稱的回報，出現「礦難」，相當於有人購買有息債券後，「債仔」未能按時付息一樣違約。

對一般投資者而言，未做足審查下就進行「前置式付款」，所面對的風險極大。事實上，大部份長期合約都屬於前置式付款，例如保險、電話費、健身會籍等，通常都要投資者長期供款或交月費。其間如果毀約，則需要放棄大部份投資金額，或須付上一筆毀約費。

用戶在前期花巨資買下的會籍服務，能否保證對方在合約期內維持相同的服務質素？相信買過一些會籍的朋友，或多或少都有一些不快的經驗，更嚴重的是，假如對方出現問題，例如公司倒閉或未能按合約要求交付服務，付費者則更需付上額外時間作追討賠償。

然而，對於這類前置式付款合約，業界自律及政府保障也有不足，只對部份合約加入冷靜期。故此，對消費者或投資者而言，更重要的是自保，要留意清楚自己承受哪些風險。以這次礦難為例，投資者須判斷「雲端挖礦」服務是否可靠，假如挖出的比特幣不符預期，會否有賠償機制，對方會否有法律風險，自己如何怎樣追討損失等，假如不清不楚，對方聲稱回報極高，更須保持警戒。

筆者為證監會持牌人

徐風

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