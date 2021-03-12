樓市交投氣氛熾熱，二手市場出現不少即睇即買。美聯物業黃冠中表示，東涌映灣園9座高層G室，實用面積757方呎，屬3房間隔，業主開盤不夠10日便賣出，叫價930萬元，經過一輪商討，加上見買家先生是希望送太太一份難望的生日禮物，最終願意降至916.5萬元成交，呎價1.21萬元。連代理也覺得買樓作為的太太生日禮物，是一件好浪漫的事。原本業主和買家僵持不下，因業主睇好後市升勢。而該對年約50歲的夫婦，本身擁有物業，今次睇第二轉樓就買了。

業主則於2004年以一手價311.6萬元買入單位，持貨17年賬面獲利604.9萬元。

黃冠中又指，近來二手樓市交投非常暢旺，以東涌為例，本月至今已錄得約46宗買賣，較上月同期約37宗增加兩成。而該區上月總成交量約98宗。

映灣園近日錄得新高價，黃冠中指1座極高層G室，實用面積809方呎，日前以960萬元成交，呎價近1.2萬元，料創同類貨新高。去年10月，同座樓下一層G室僅售840萬元，意味相隔短短5個月，屋苑同類單位急升值120萬元或14%。代理認為，因疫情相對穩定下來、全球QE導致負利率、林鄭plan、東涌東發展等因素刺激樓巿。

愉景新城3房1,030萬歷來第三高

新界另一大型屋苑荃灣愉景新城，樓價重上千萬。美聯物業鍾家豪表示，5座低層F室，屬實用面積648方呎3房間隔，剛以1,030萬元成交，創屋苑分層戶歷史第三高價。單位於1998年以572.6萬元購入。

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