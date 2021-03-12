美國十年期國債債券孳息率升4.45%，至1.595厘。納期最新跌207點1.59%，報12,840點；道期跌43點或0.13%，報32,435點；標期跌19點或0.49%，報3,917點。

「女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest主要持倉盤前偏軟，Roku（ROKU）升0.18%。Tesla（TSLA）跌3.03%； Square（SQ）跌1.66%；Teladoc Health（TDOC）跌3.51%；Spotify（SPOT）升0.014%。

中概股盤前急跌，富途（FUTU）跌4.67%，老虎證券（TIGR）跌6.98%；拼多多（PDD）跌3.33%；B站（BILI）跌3.8%；貝殼找房（BEKE）跌2.62%；蔚來（NIO）跌4.84%。

即將在香港第二上市的百度（BIDU）盤前跌4.11%。新股遊戲平台Roblox（RBLX）盤前跌3.73%；韓國電商Coupang（CPNG）盤前升4.71%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！