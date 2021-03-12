限制跨境人流措施持續，去年內地訪客的新造保單保費按年跌84.3%至68億元，拖累整體新造保單保費跌22.8%，至1,334億元。

保監局公佈，去年期內毛保費總額達6,084億元，按年增4.9%。長期業務方面，保費收入為5,481億元，按年升4.5%，逾84%屬個人人壽及年金（非投資相連）業務，保費收入為4,639億元；個人人壽及年金（投資相連）業務，保費收入為277億元；以及退休計劃業務，供款為507億元，按年升五成。

期內不包括退休計劃業務的新造保單保費為1,334億元，跌22.8%，主要是個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為跌25%，至1,202億元。全年總共有64,000份合資格延期年金保單，新造保單保費45億元，佔個人業務總額3.4%。

限制跨境人流措施持續，導致去年內地訪客的新造保單保費按年跌84.3%至68億元，佔個人業務總額5.1%，當中約98%以非整付方式支付，而危疾、終身壽險及醫療保險佔比分別為48%、36%和8%。

一般保險業務方面，毛保費為603億元，升8.3%，淨保費則為409億元，升8.7%，整體承保利潤由11億元進一步改善至22億元。

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